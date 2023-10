PETITE PIPELETTE ET LE GRAND MALENTENDU Salle Le Royal Pessac, 21 novembre 2023, Pessac.

Petite Pipelette s’applique à être « sage comme une image » pour plaire à tout le monde, mais elle a tout plein de questions dans sa bouche !

Conte théâtralisé pour les 4-11ans qui raconte avec poésie et humour l’importance du respect de soi et des autres, la discrimination, le harcèlement, les stéréotypes et l’importance de prendre la parole face aux injustices.

Organisé par l’association Théâtre OUF ! en partenariat avec la Ville de Pessac et Bordeaux Métropole.

À destination des scolaires et centres de loisirs.

Salle Le Royal 32 Av. Jean Cordier, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Vallon-Les Echoppes Gironde Nouvelle-Aquitaine

