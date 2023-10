Two Goldfishes Party – Concert Salle le Royal Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac Two Goldfishes Party – Concert Salle le Royal Pessac, 16 novembre 2023, Pessac. Two Goldfishes Party – Concert Jeudi 16 novembre, 19h30 Salle le Royal Tarifs : 3 € – 5 €. La Two Goldfishes Party est la soirée d’inauguration du label associatif Two Goldfishes Music !

Réalisée en collaboration avec l’association PAMA de Pessac, cette soirée aura lieu à la salle du Royal le Jeudi 16 Novembre à partir de 19h30 !

Au programme, trois groupes de rock locaux : Critical Strike (hardrock/blues) – Bordeaux

HardWired (rock alternatif/metal) -Bordeaux

Melting Blood (rock fusion) – Toulouse L’entrée est à 5 euros (3 euros sur présentation d’une carte étudiante) ! Sur place il y aura aussi un service de buvette (de quoi se rafraîchir entre les concerts) ! Salle le Royal 32 bis avenue Jean Cordier, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Vallon-Les Echoppes Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/two-goldfishes-music/evenements/two-goldfishes-party »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:30:00+01:00 – 2023-11-16T23:30:00+01:00

