COLLOQUE PESTICIDES & SANTÉ Salle Le Royal, 22 avril 2023, Le Mans

Sarthe . Phyto-Victimes, association nationale d’aide aux professionnels victimes des pesticides, propose un colloque gratuit sur la thématique « Pesticides & Santé ». Au programme, une conférence scientifique par la Professeure Isabelle BALDI (INSERM, EPICENE) et le Docteur Pierre LEBAILLY (AGRICAN) et une table ronde sur l’importance des associations d’aide aux victimes dans le parcours de reconnaissance en maladie professionnelle. Gratuit – ouvert à tous sans inscription. parlons des maladies professionnelles. contact@phyto-victimes.fr +33 6 74 78 88 27 http://www.phyto-victimes.fr/ Salle Le Royal 409 Avenue Félix Géneslay Le Mans

