Saison Culturelle > Théâtre « Si tu t’en vas » Salle Le Rex Sourdeval, 7 novembre 2023, Sourdeval.

Sourdeval,Manche

Philippe Baronnet / Les Echappés Vifs / Kelly Rivière

Cette pièce de la dramaturge Kelly Rivière saisit brillamment les contradictions de nos sociétés contemporaines. L’intelligence et le cynisme d’un lycéen viennent bousculer une jeune professeure.

Nathan, élève de terminale, rend visite une dernière fois à Madame Ogier, sa professeure principale, avant de quitter définitivement le lycée. L’élève souhaite se lancer dans la revente de sneakers sur Internet, un business florissant : il gagne presque autant que son père agriculteur, sans avoir à se tuer à la tâche. Nathan veut réussir vite et fort, tel Elon Musk, son modèle.

Au cours de ce face-à-face, l’enseignante va tenter par tous les moyens de persuader son élève de ne pas partir. Sur fond d’effondrement des valeurs et de quête de sens, cette pièce traduit la détermination d’une

professeure et l’incompréhension d’une jeunesse dans le besoin de se confronter et d’être reconnue.

Humour et blessures cohabitent magnifiquement dans ce spectacle si touchant et tellement nécessaire aujourd’hui pour nous questionner ensemble, jeunes et moins jeunes, sur notre rapport au monde.

A partir de 14 ans.

Salle Le Rex

Sourdeval 50150 Manche Normandie



This play by playwright Kelly Rivière brilliantly captures the contradictions of contemporary society. The intelligence and cynicism of a high-school student upset a young teacher.

Nathan, a senior in high school, pays a final visit to Madame Ogier, his main teacher, before leaving school for good. The student wants to go into the sneaker resale business on the Internet, which is flourishing: he earns almost as much as his farmer father, without having to work himself to death. Nathan wants to succeed fast and hard, like his role model Elon Musk.

In the course of this face-to-face encounter, the teacher does everything in her power to persuade her pupil not to leave. Set against a backdrop of collapsing values and the search for meaning, this play reflects the

and the incomprehension of young people in need of confrontation and recognition.

Humor and wounds coexist magnificently in this touching show, which is so necessary today for all of us, young and old alike, to question our relationship with the world.

Ages 14 and up.

Esta obra de la dramaturga Kelly Rivière capta brillantemente las contradicciones de nuestras sociedades contemporáneas. La inteligencia y el cinismo de un alumno de instituto trastornan a un joven profesor.

Nathan, alumno del último curso, hace una última visita a su profesora titular, Madame Ogier, antes de abandonar definitivamente la escuela. El alumno quiere empezar a vender zapatillas por Internet, un negocio floreciente: gana casi tanto como su padre agricultor, sin tener que matarse a trabajar. Nathan quiere triunfar rápido y con fuerza, como su modelo Elon Musk.

Durante este cara a cara, la profesora intenta por todos los medios persuadir a su alumno para que no se marche. Con el telón de fondo del hundimiento de los valores y la búsqueda de sentido, esta obra narra la determinación de una profesora y la incomprensión de su alumno

y la incomprensión de unos jóvenes necesitados de confrontación y reconocimiento.

Humor y heridas conviven magníficamente en este espectáculo tan conmovedor y tan necesario hoy para que todos, jóvenes y mayores, nos cuestionemos nuestra relación con el mundo.

A partir de 14 años.

Dieses Stück der Dramatikerin Kelly Rivière erfasst auf brillante Weise die Widersprüche unserer zeitgenössischen Gesellschaften. Die Intelligenz und der Zynismus eines Gymnasiasten stoßen eine junge Lehrerin vor den Kopf.

Nathan, ein Schüler der 12. Klasse, besucht ein letztes Mal seine Klassenlehrerin Madame Ogier, bevor er das Gymnasium endgültig verlässt. Der Schüler möchte in den Wiederverkauf von Sneakers im Internet einsteigen, ein florierendes Geschäft: Er verdient fast so viel wie sein Vater, der Landwirt ist, ohne sich dafür abrackern zu müssen. Nathan möchte schnell und erfolgreich sein, wie sein Vorbild Elon Musk.

Im Laufe dieser Konfrontation versucht die Lehrerin mit allen Mitteln, ihren Schüler davon zu überzeugen, nicht zu gehen. Vor dem Hintergrund des Werteverfalls und der Sinnsuche zeigt dieses Stück die Entschlossenheit einer

lehrerin und das Unverständnis einer Jugend, die nach Konfrontation und Anerkennung strebt.

Humor und Verletzungen sind in diesem berührenden und heute so notwendigen Stück wunderbar vereint, um uns gemeinsam, jung und alt, über unsere Beziehung zur Welt zu befragen.

Ab 14 Jahren.

