Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Musique du monde – chanson folk

Sequana

Icône franco-algérienne de renommée internationale, Souad Massi est l’une des grandes chanteuses auteures-compositrices actuelles.

Sa folk mâtinée de pop marie les traditions nordafricaines et occidentales. Considérée comme la plus belle voix féminine d’Afrique du Nord, Souad Massi est une artiste libre et engagée en faveur de la paix.

Avec son dixième album, la chanteuse part à la recherche du soleil de son enfance. Sequana redéfinit l’univers de la chanteuse par une variété musicale inédite. Sa palette des couleurs sonores habituellement marquée par le folk et le chaâbi, s’élargit vers le Sahel, les Caraïbes ou le Brésil, en passant par le rock trash. Interprétées en arabe et en français, les nouvelles chansons de Souad Massi tentent de saisir le passage du temps et l’essentiel, ce que nous devons préserver et transmettre.

Un concert immanquable tant il nous fait voyager et nous parle d’humanité.

Tout public.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

Salle Le Rex

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



World music – folk songs

Sequana

Souad Massi is an internationally renowned Franco-Algerian icon and one of today?s leading singer-songwriters.

Her pop-infused folk blends North African and Western traditions. Considered the finest female voice in North Africa, Souad Massi is a free artist committed to peace.

With her tenth album, the singer sets off in search of the sunshine of her childhood. Sequana redefines the singer?s universe with an unprecedented musical variety. Her palette of sound colors, usually marked by folk and chaâbi, broadens to include Sahel, Caribbean and Brazilian influences, as well as trash rock. Performed in Arabic and French, Souad Massi?s new songs attempt to capture the passage of time and the essential, what we must preserve and pass on.

An unmissable concert that takes us on a journey and speaks of humanity.

All audiences.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Músicas del mundo – canciones populares

Sequana

Souad Massi es un icono franco-argelino aclamado internacionalmente y una de las cantautoras más destacadas de la actualidad.

Su folk de inspiración pop mezcla las tradiciones norteafricanas y occidentales. Considerada la mejor voz femenina del norte de África, Souad Massi es una artista libre y comprometida con la paz.

Con su décimo álbum, la cantante parte en busca del sol de su infancia. Sequana redefine el universo de la cantante con una nueva variedad musical. Su paleta de colores sonoros, habitualmente marcada por el folk y el chaâbi, se amplía al Sahel, el Caribe, Brasil y el trash rock. Interpretadas en árabe y francés, las nuevas canciones de Souad Massi intentan captar el paso del tiempo y lo esencial, lo que debemos conservar y transmitir.

Un concierto ineludible que nos lleva de viaje y nos habla de humanidad.

Todos los públicos.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Weltmusik – Folksong

Sequana

Souad Massi ist eine international bekannte französisch-algerische Ikone und eine der großen Sängerinnen, Autorinnen und Komponistinnen der Gegenwart.

Ihr Folk mit Popeinflüssen vereint nordafrikanische und westliche Traditionen. Souad Massi gilt als die schönste weibliche Stimme Nordafrikas und ist eine freie Künstlerin, die sich für den Frieden engagiert.

Mit ihrem zehnten Album begibt sich die Sängerin auf die Suche nach der Sonne ihrer Kindheit. Sequana definiert das Universum der Sängerin durch eine neue musikalische Vielfalt neu. Ihre Palette an Klangfarben, die normalerweise von Folk und Chaâbi geprägt ist, erweitert sich in Richtung Sahel, Karibik, Brasilien und Trash-Rock. Die neuen Lieder von Souad Massi, die auf Arabisch und Französisch vorgetragen werden, versuchen, den Lauf der Zeit und das Wesentliche einzufangen, das wir bewahren und weitergeben müssen.

Ein Konzert, das man nicht verpassen sollte, da es uns auf eine Reise mitnimmt und uns von der Menschlichkeit erzählt.

Für alle Altersgruppen.

Kartenverkauf in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

