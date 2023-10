Saison Culturelle > Concert « Albin de la Simone – Les cent prochaines années » Salle Le Rex Saint-Hilaire-du-Harcouët, 25 janvier 2024, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Concert variété chanson française.

Deux ans après l’instrumental Happy End, six ans après L’un de nous et son titre phare, Le Grand Amour, le chanteur signe son retour avec Les Cent Prochaines Années.

Musicien, il travaille régulièrement en tant que claviériste, bassiste, arrangeur ou réalisateur pour un grand nombre d’artistes (Pomme, Miossec, Arthur H, Alain Souchon). Cette fois, il a choisi de travailler avec un jeune disciple, Ambroise Willaume, alias Sage, par désir de stimulation et de renouveau.

Les guitares et les basses de Sage, au contact des claviers d’Albin dans un esprit sensiblement plus pop qu’à l’accoutumée, font de cet ensemble une fresque élégante qui se déroule comme un décor en trompe l’oeil.

Le concert est un écrin de sensibilité grâce aux textes et aux arrangements raffinés.

Noble et sentimental, discrètement voluptueux, d’une musicalité qui n’appartient qu’à Albin de la Simone, ce septième ouvrage est bien là pour accompagner longtemps et en beauté les jours qui passent. Un univers délicat comme un projet cinématographique pour un concert de grande qualité. Un moment rare, une invitation à une sensibilité partagée pour

longtemps.

Tout public.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-01-25 20:30:00 fin : 2024-01-25 . .

Salle Le Rex

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



French variety concert.

Two years after the instrumental Happy End, and six years after L?un de nous and its hit song Le Grand Amour, the singer is back with Les Cent Prochaines Années.

As a musician, he regularly works as keyboardist, bassist, arranger or producer for a wide range of artists (Pomme, Miossec, Arthur H, Alain Souchon). This time, he has chosen to work with a young disciple, Ambroise Willaume, aka Sage, out of a desire for stimulation and renewal.

Sage?s guitars and bass, in contact with Albin?s keyboards in a much more pop spirit than usual, make this ensemble an elegant fresco that unfolds like a trompe l?oeil décor.

The concert is a showcase of sensitivity, thanks to the lyrics and refined arrangements.

Noble and sentimental, discreetly voluptuous, with a musicality that belongs only to Albin de la Simone, this seventh work is here to accompany the passing days in beauty and for a long time to come. A delicate universe, like a film project, for a concert of the highest quality. A rare moment, an invitation to a sensibility shared for a long time to come

for a long time to come.

For all audiences.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Concierto francés de variedades.

Dos años después del instrumental Happy End, seis años después de L’un de nous y su éxito Le Grand Amour, el cantante regresa con Les Cent Prochaines Années.

Como músico, trabaja regularmente como teclista, bajista, arreglista o productor para un gran número de artistas (Pomme, Miossec, Arthur H, Alain Souchon). Esta vez, ha elegido trabajar con un joven discípulo, Ambroise Willaume, alias Sage, por un deseo de estímulo y renovación.

Las guitarras y el bajo de Sage, combinados con los teclados de Albin en un espíritu mucho más pop que de costumbre, crean un elegante fresco que se despliega como un trampantojo decorativo.

El concierto es un alarde de sensibilidad, gracias a las letras y a los refinados arreglos.

Noble y sentimental, discretamente voluptuoso, con una musicalidad que sólo pertenece a Albin de la Simone, este séptimo álbum está aquí para acompañar en belleza y durante mucho tiempo el paso de los días. Un universo delicado, como un proyecto cinematográfico, para un concierto de la más alta calidad. Un momento único, una invitación a una sensibilidad compartida durante mucho tiempo

por mucho tiempo.

Para todos los públicos.

Entradas disponibles en las Oficinas de Turismo del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Konzert Varieté französisches Chanson.

Zwei Jahre nach dem Instrumental Happy End, sechs Jahre nach L’un de nous und seinem Haupttitel Le Grand Amour meldet sich der Sänger mit Les Cent Prochaines Années zurück.

Der Musiker arbeitet regelmäßig als Keyboarder, Bassist, Arrangeur oder Regisseur für eine Vielzahl von Künstlern (Pomme, Miossec, Arthur H, Alain Souchon). Diesmal hat er sich aus dem Wunsch nach Anregung und Erneuerung dafür entschieden, mit einem jungen Schüler, Ambroise Willaume alias Sage, zusammenzuarbeiten.

Die Gitarren und Bässe von Sage, die mit den Keyboards von Albin in Kontakt kommen, sind deutlich poppiger als üblich und machen aus diesem Ensemble ein elegantes Fresko, das sich wie ein Trompe-l’oeil-Dekor entfaltet.

Das Konzert ist dank der Texte und der raffinierten Arrangements ein Schmuckkästchen der Sensibilität.

Edel und sentimental, diskret sinnlich, mit einer Musikalität, die nur Albin de la Simone gehört, ist dieses siebte Werk da, um die Tage, die vergehen, lange und in Schönheit zu begleiten. Ein zartes Universum wie ein Filmprojekt für ein Konzert von hoher Qualität. Ein seltener Moment, eine Einladung zu einer geteilten Sensibilität für lange Zeit

lange Zeit.

Für alle Altersgruppen.

Kartenverkauf in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche