Saison Culturelle > Concert « La grande Sophie – La vie moderne » Salle Le Rex Saint-Hilaire-du-Harcouët, 13 décembre 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Chanson française pop rock

Artiste attachante à la créativité jamais démentie, La Grande Sophie auréolée de quatre disques d’or et deux Victoires de la Musique compte parmi les compositrices et performeuses incontournables de la scène musicale française.

Son univers associe la chanson française au rock, flirtant parfois avec des sonorités plus électroniques comme le démontrent ses deux derniers opus.

Pour ce concert La Vie Moderne, elle revient avec sa guitare dans un registre plus intime et acoustique où chaque détail ressemble à la Grande Sophie.

Un retour hyper créatif des sons jusqu’aux arrangements qu’elle a pris soin de réaliser elle -même.

Sa voix est au centre du projet, sa texture se pose sur des chansons tour à tour pop, folk, rock où les ambiances font le grand écart entre profondeur et

légèreté.

Autour d’un feu de camp restitué sur scène par une mise en lumière créative, elle y présentera, entourée de ses trois musiciens (piano-basse-batterie) ainsi que de ses choristes, son dernier album tout en habillant la soirée de titres plus anciens comme Du courage….

Un rendez-vous immanquable de cette performeuse sur scène.

Tout public.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2023-12-13 20:30:00 fin : 2023-12-13 . .

Salle Le Rex

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



A captivating artist of undiminished creativity, La Grande Sophie, winner of four gold discs and two Victoires de la Musique awards, is one of the leading songwriters and performers on the French music scene.

Her universe combines French chanson with rock, sometimes flirting with more electronic sounds, as demonstrated by her two latest opuses.

For this La Vie Moderne concert, she returns with her guitar in a more intimate, acoustic register where every detail resembles La Grande Sophie.

A hyper-creative return, from the sounds to the arrangements, which she made herself.

Her voice is at the center of the project, its texture settling on songs that are alternately pop, folk and rock, where the ambiences move between depth and lightness

lightness.

Surrounded by a campfire and creatively lit on stage, she will present her latest album, surrounded by her three musicians (piano-bass-drums) and her backing singers, while dressing up the evening with older tracks such as Du courage?

An unmissable rendezvous with this live performer.

All audiences.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Pop rock francés

Artista cautivadora de creatividad inagotable, La Grande Sophie, ganadora de cuatro discos de oro y dos premios Victoires de la Musique, es una de las compositoras e intérpretes más destacadas del panorama musical francés.

Su universo combina la chanson francesa con el rock, coqueteando a veces con sonidos más electrónicos, como demuestran sus dos últimos álbumes.

Para este concierto en La Vie Moderne, vuelve con su guitarra en una vena más íntima y acústica donde cada detalle recuerda a La Grande Sophie.

Un regreso hipercreativo, desde los sonidos hasta los arreglos, que ella misma se ha encargado de realizar.

Su voz está en el centro del proyecto, y su textura se asienta en canciones que alternan el pop, el folk y el rock, con atmósferas a caballo entre la profundidad y la ligereza

ligereza.

Rodeada de una hoguera y creativamente iluminada en el escenario, presentará su último álbum, rodeada de sus tres músicos (piano, bajo, batería) y coristas, además de versionar temas más antiguos como Du courage?

Es una cita ineludible para esta artista del directo.

Todos los públicos.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Französischer Chanson Pop Rock

La Grande Sophie, die mit vier Goldenen Schallplatten und zwei Victoires de la Musique ausgezeichnet wurde, ist eine der wichtigsten Komponistinnen und Performerinnen der französischen Musikszene und eine fesselnde Künstlerin mit einer nie nachlassenden Kreativität.

Ihr Universum verbindet das französische Chanson mit Rock und flirtet manchmal mit elektronischeren Klängen, wie ihre beiden letzten Werke zeigen.

Für dieses Konzert in La Vie Moderne kehrt sie mit ihrer Gitarre in ein intimeres und akustisches Register zurück, in dem jedes Detail der Grande Sophie gleicht.

Eine hyperkreative Rückkehr von den Klängen bis hin zu den Arrangements, die sie selbst erstellt hat.

Ihre Stimme steht im Mittelpunkt des Projekts, ihre Textur legt sich über die Lieder, die abwechselnd Pop, Folk und Rock sind und in denen die Stimmungen den Spagat zwischen Tiefe und Tiefe schaffen

leichtigkeit bewegen.

An einem Lagerfeuer, das durch eine kreative Beleuchtung auf die Bühne gebracht wird, stellt sie zusammen mit ihren drei Musikern (Klavier, Bass, Schlagzeug) und ihren Chorsängerinnen ihr neues Album vor, wobei sie den Abend auch mit älteren Titeln wie Du courage? bereichert.

Ein Muss für alle, die diese Performerin auf der Bühne erleben möchten.

Für alle Zuschauer.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

