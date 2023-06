Les chroniques de l’Art Salle le Pleïadon La Destrousse, 6 juillet 2023, La Destrousse.

La Destrousse,Bouches-du-Rhône

Béatrice Hermitte, vacataire en histoire de l’art et enseignante à l’université – Aix-Marseille commentera l’œuvre de Georges Seurat – Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte..

2023-07-06 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-06 . .

Salle le Pleïadon

La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Béatrice Hermitte, temporary art history lecturer at Aix-Marseille University, will comment on Georges Seurat’s Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte.

Béatrice Hermitte, profesora temporal de Historia del Arte en la Universidad de Aix-Marsella, comentará Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, de Georges Seurat.

Béatrice Hermitte, freiberufliche Kunsthistorikerin und Dozentin an der Universität – Aix-Marseille wird das Werk von Georges Seurat – Ein Sonntagnachmittag auf der Insel Grande Jatte kommentieren.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile