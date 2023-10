Conférence – « Pourquoi et à quoi servent les séismes ? » Salle le Méliès Melle, 25 janvier 2024, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Conférence « Pourquoi et à quoi servent les séismes ? » – jeudi 25 janvier 2024 à 18h30- salle du Méliès – Melle.

2024-01-25 fin : 2024-01-25 . .

Salle le Méliès

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference « Why and what are earthquakes used for? « Thursday January 25, 2024 at 6:30pm – Salle du Méliès – Melle

Conferencia « ¿Por qué y para qué sirven los terremotos? » Jueves 25 de enero de 2024 a las 18.30 horas – Salle du Méliès – Melle

Vortrag « Warum und wozu dienen Erdbeben? » – Donnerstag, 25. Januar 2024 um 18:30 Uhr- Salle du Méliès – Melle

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Pays Mellois