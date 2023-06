Espace d’exposition ludique et interactif Salle le Marché Cachan Cachan Catégories d’Évènement: Cachan

Val-de-Marne Espace d’exposition ludique et interactif Salle le Marché Cachan, 17 juin 2023, Cachan. Espace d’exposition ludique et interactif Samedi 17 juin, 10h00 Salle le Marché Entrée libre et gratuite Envie de vous faire tirer votre portrait en 3D par le robot Photographe ? Vous faire offrir un verre par le Barman ? Embarquer pour une folle chevauchée robotique ? Ce sera possible grâce aux différents robots de la Ménagerie Technologique qui ne manquerons pas de vous impressionner et vous surprendre. Vous en voulez encore ? L’espace d’exposition, c’est aussi l’occasion de découvrir des robots industriels, s’initier au gyropode, découvrir les manipulations de l’exploradôme ou participer à différents ateliers autour de la programmation, de l’intelligence artificielle et du numérique Mais ce n’est pas tout ! vous aurez aussi l’opportunité de découvrir une exposition très intéressante, réalisée par la CNIL, présentant les portraits de 8 femmes qui ont marqué l’histoire du numérique. Alors n’attendez-plus, venez découvrir cette exposition en famille ou entre amis ! Salle le Marché 4 rue des Saussaies – 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivalrobotiquecachan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

