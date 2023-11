Théâtre : Le dîner de cons Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol Catégories d’Évènement: Dordogne

Théâtre : Le dîner de cons
Salle Le Lascaux
Montpon-Ménestérol, 10 février 2024

Par le théâtre des Salinières – 20h30 – Salle Le Lascaux

10 €, 5 €, 1 €, gratuit- de 18 ans – 06 07 87 81 78.

2024-02-10 fin : 2024-02-10 . .

Salle Le Lascaux rue Wilson

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



