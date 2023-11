Concert Pouètes et Trompettes Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol, 15 décembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Concert Pouètes et trompettes

Par la Cie Les Amis de Lucie, poèmes mis en musique – 8 € et 1 € salle Le Lascaux – 06 07 87 81 78.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Salle Le Lascaux rue Wilson

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pouètes and trumpets concert

By Cie Les Amis de Lucie, poems set to music ? 8 ? and 1 ? salle Le Lascaux – 06 07 87 81 78

Concierto de pouètes y trompetas

Por la Cie Les Amis de Lucie, poemas musicados ? 8 ? y 1 ? salle Le Lascaux – 06 07 87 81 78

Konzert Daumen und Trompeten

Par la Cie Les Amis de Lucie, poèmes mis en musique ? 8 ? et 1 ? salle Le Lascaux – 06 07 87 81 78

Mise à jour le 2023-11-23 par Vallée de l’Isle