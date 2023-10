Conférence Michel Feynie : la vie dans un village du Landais au 19ème siècle Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol, 23 novembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Conférence de Michel Feynie, docteur en anthropologie ; la vie dans un village du Landais au 19ème siècle à 20h30 salle Le Lascaux : 3,50 €, 1 € minimas sociaux : 06 07 87 81 78.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . .

Salle Le Lascaux rue Wilson

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Michel Feynie, PhD in anthropology; life in a Landes village in the 19th century at 8:30 p.m. Salle Le Lascaux: 3.50 ?, 1 ? minimas sociaux: 06 07 87 81 78

Conferencia de Michel Feynie, doctor en antropología; la vida en un pueblo de las Landas en el siglo XIX, a las 20.30 h en la sala Lascaux: 3.50?, 1? prestaciones sociales mínimas: 06 07 87 81 78

Vortrag von Michel Feynie, Doktor der Anthropologie; das Leben in einem Dorf im Landais im 19. Jahrhundert um 20.30 Uhr Saal Le Lascaux: 3,50 ?, 1 ? minimas sociaux: 06 07 87 81 78

