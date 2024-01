FRED CHAPELLIER SALLE LE GRILLEN Colmar, mercredi 20 mars 2024.

FRED CHAPELLIERAvec La Section de Cuivres(Des Vieilles Canailles, M. Jonasz, J. Dutronc, E.Mitchell, J. Hallyday…)8x artistes sur Scène Cette période si particulière m’a fait réfléchir et relativiser un tas de choses. Je me suis dit, terminé le superflu, si ce doit être mon dernier album, je ne veux rien y mettre d’inutile, le mot d’ordre est donc droit à l’essentiel (Straight to the point), d’où le titre de cet album.J’ai donc passé les 12 derniers mois à écrire, composer, enregistrer et mixer ce nouvel album avec un seul mot d’ordre. C’est sans aucun doute mon album le plus spontané et le plus abouti, car pour une fois, j’ai eu tout le temps que je voulais. Je n’ai rien laissé au hasard et le mot émotion y est roi ! J’y ai mis tout ce que j’ai en moi, mes joies, mes colères, mes regrets et d’autres sentiments enfouis jusqu’à présent. Il me ressemble et j’en suis fier comme jamais je ne l’ai été pour aucun autre de mes albums. – Fred Chapellier

Tarif : 22.50 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE LE GRILLEN 19 RUE DES JARDINS 68000 Colmar 68