PROG LEGENDS SALLE LE GRILLEN Colmar, 26 janvier 2024, Colmar.

PROG LEGENDS The Great Progressive Rock ShowGenesis, Emerson Lake & Palmer, Yes, King Crimson, Pink Floyd, Jethro Tull, Rush, et bien d’autres encore dans cet hommage aux légendes du rock progressif ! Laissez-vous emporter par les chefs-d’œuvre du rock progressif interprétés par des musiciens phénoménaux. PROG LEGENDS rend hommage à la musique et aux performances spectaculaires des groupes de rock progressif les plus emblématiques, mettant en valeur leur théâtralité et leur brio. Enfin, un spectacle immersif qui allie nostalgie et émerveillement, entièrement dédié à l’âge d’or du Prog Rock des années 70 et 80 !

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

SALLE LE GRILLEN 19 RUE DES JARDINS 68000 Colmar 68