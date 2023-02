Concert de Gwennyn à Pacé Salle Le Goffic-L’Escapade Pazieg Catégories d’Évènement: Il-ha-Gwilen

Pazieg

Concert de Gwennyn à Pacé Salle Le Goffic-L’Escapade, 11 mars 2023, Pazieg. Concert de Gwennyn à Pacé Samedi 11 mars, 20h30 Salle Le Goffic-L’Escapade

15€, 12€ (pour les étudiant•e•s) Dans ce spectacle intitulé « Immram », Gwennyn nous embarque pour une odyssée celtique à travers un océan de rêves éveillés et d’émotions battus par les grands vents d’Ouest. Sa formation : Patrice Marzin (guitares, programmations), David Pasquet (bombarde), Kevin Camus (uilleann pipe et flûtes), Manu Leroy (basse).

___

Org. : La Rassemblée Salle Le Goffic-L’Escapade 11 Avenue Brizeux 35740 Pacé Pazieg 35740 Il-ha-Gwilen Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T19:30:00+00:00 – 2023-03-11T22:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Il-ha-Gwilen, Pazieg Autres Lieu Salle Le Goffic-L'Escapade Adresse 11 Avenue Brizeux 35740 Pacé Ville Pazieg lieuville Salle Le Goffic-L'Escapade Pazieg Departement Il-ha-Gwilen

Salle Le Goffic-L'Escapade Pazieg Il-ha-Gwilen https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pazieg/

Concert de Gwennyn à Pacé Salle Le Goffic-L’Escapade 2023-03-11 was last modified: by Concert de Gwennyn à Pacé Salle Le Goffic-L’Escapade Salle Le Goffic-L'Escapade 11 mars 2023 Pazieg Salle Le Goffic-L'Escapade Pazieg

Pazieg Il-ha-Gwilen