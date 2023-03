Exposition : Sculptures Textiles Salle » Le Genève « , 1 avril 2023, Maison-Blanche.

Exposition : Sculptures Textiles 1 et 2 avril Salle » Le Genève »

Bonjour Mesdames, Messieurs,

A l’ occasion des « Journées Européennes des métiers d’ art de Bretagne 2023 » JEMA.

Le samedi 1er et Dimanche 2 Avril 2023, j’ exposerai mes Sculptures Textiles de 10h00 à 18h00 à Saint- Grégoire, Salle » Le Genève « ,21 rue Pablo Neruda.

Le thème de cette année: Sublimer le quotidien.

Ici, le tissu, cette matière que l’ on utilise dans de nombreux domaines et si précieux, je le détourne en sculpture textile, j’ utilise essentiellement du coton sergé: robuste, naturel, dense et rèche pour créer mes sculptures, je détourne son utilisation première pour le mettre en scène.

je le plie, le travaille, le replie, je pique et façonne pour créer d’ étonnantes sculptures textiles. Les bandelettes de tissu sont maintenues par des épingles, le coton semble en mouvement, on pourrai penser que la sculpture est en pierre ou en ivoire.

Mes créations abstraites aux inspirations minérales ou végétales proposent des réalisations personnelles et surprenantes.

Je m’ inspire de la nature: fossiles, mousses, coquillages, rochers, algues, végétaux..

Les motifs traditionnels Indiens, Japonais et les mandalas sont aussi mes sources d’ influence et de références visuelles.

Cet atelier Exposition Découverte est ouvert à Tous, jeune public à partir de 6 ans, l’ occasion de découvrir mon travail et observer la réalisation de mes sculptures.

A très bientôt,

bien cordialement,

Anne-Cécile Janvier.

Salle » Le Genève » 21, rue Pablo Neruda 35760 Saint Grégoire Maison-Blanche 35760 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « plum.etmoi35@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 58 54 82 86 »}, {« type »: « link », « value »: « https://plumes-moi.business.site/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

sculpture textile

instagram