2023-06-26 – 2023-07-02

Var . Exposition photographique de Sophie Le Roux.

Sophie focalise son regard singulier sur les mains des musiciens, mettant à nu ces travailleuses, dévoilant leur anatomie fissurée, leurs attitudes et les ornements dont elles se parent… Salle « Le Garage » Avenue Clemenceau Ramatuelle

