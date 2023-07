CONFERENCE SUR LES DANGERS DU NUMERIQUE Salle le Foyer Saint-Denis-lès-Bourg Catégories d’Évènement: Ain

Saint-Denis-lès-Bourg CONFERENCE SUR LES DANGERS DU NUMERIQUE Salle le Foyer Saint-Denis-lès-Bourg, 10 juillet 2023, Saint-Denis-lès-Bourg. CONFERENCE SUR LES DANGERS DU NUMERIQUE Lundi 10 juillet, 19h30 Salle le Foyer La MSA Ain-Rhône en partenariat avec la Police Nationale de Bourg-en-Bresse sensibilise la population rurale et agricole de Bourg-en-Bresse, Saint-Denis-lès-Bourg et environs sur les dangers du numérique.

Thématiques:

Fraude à la CB, faux mails, fraude à l’achat, usurpation d’identité, quelques bonnes pratiques etc…

Conférence à accès gratuit Salle le Foyer passage de la mairie, Saint-Denis-lès-Bourg 01000 Saint-Denis-lès-Bourg 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T19:30:00+02:00 – 2023-07-10T21:30:00+02:00

2023-07-10T19:30:00+02:00 – 2023-07-10T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ain, Saint-Denis-lès-Bourg Autres Lieu Salle le Foyer Adresse passage de la mairie, Saint-Denis-lès-Bourg 01000 Ville Saint-Denis-lès-Bourg Departement Ain Lieu Ville Salle le Foyer Saint-Denis-lès-Bourg

Salle le Foyer Saint-Denis-lès-Bourg Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-les-bourg/