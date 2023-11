Concert de Sainte Cécile avec les Harmonicas de France Salle Le Family Firminy Catégorie d’Évènement: Firminy Concert de Sainte Cécile avec les Harmonicas de France Salle Le Family Firminy, 11 novembre 2023, Firminy. Concert de Sainte Cécile avec les Harmonicas de France Samedi 11 novembre, 17h00 Salle Le Family Grand concert organisé par les Accordéonistes de l’Ondaine avec comme invités les Harmonicas de France.

Un voyage enchanteur dans le monde de l’accordéon et de l’Harmonica

Venez découvrir nos talentueux musiciens qui vous interpréteront un répertoire éclectique

Entrée Gratuite pour cette soirée mémorable

Réservation : André Limousin (SAF) tél : 06 08 43 00 10 Courriel :mariinandre.limousin@yahoo.fr Salle Le Family 2 rue du Chanoine Chausse , 42700 Firminy Firminy [{« link »: « mailto:mariinandre.limousin@yahoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T17:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00

2023-11-11T17:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Firminy Autres Lieu Salle Le Family Adresse 2 rue du Chanoine Chausse , 42700 Firminy Ville Firminy Lieu Ville Salle Le Family Firminy latitude longitude 45.392368;4.292582

Salle Le Family Firminy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/firminy/