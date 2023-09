STAGE DE CRÉATION THÉÂTRALE Salle Le Chant de l’Eau Vagney, 30 octobre 2023, Vagney.

Vagney,Vosges

Pour les enfants et adolescents : le matin pour les 8-11 ans et l’après-midi pour les 12-17 ans, sur inscription – encadré par Sébastien Houbre – 10h de stage suivi d’une restitution publique. Enfants

Lundi 2023-10-30 fin : 2023-10-31 . 75 EUR.

Salle Le Chant de l’Eau rue du Jumelage

Vagney 88120 Vosges Grand Est



For children and teenagers: mornings for 8-11 year-olds and afternoons for 12-17 year-olds, registration required – supervised by Sébastien Houbre – 10-hour workshop followed by a public performance

Para niños y adolescentes: mañanas para niños de 8 a 11 años y tardes para niños de 12 a 17 años, previa inscripción – bajo la supervisión de Sébastien Houbre – curso de 10 horas seguido de una actuación pública

Für Kinder und Jugendliche: vormittags für 8-11-Jährige und nachmittags für 12-17-Jährige, nach Anmeldung – betreut von Sébastien Houbre – 10-stündiger Workshop mit anschließender öffentlicher Aufführung

Mise à jour le 2023-09-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES