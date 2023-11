“C’est une ronde” Salle Le Capitole Arles, 24 novembre 2023, Arles.

“C’est une ronde” Vendredi 24 novembre, 18h30 Salle Le Capitole Entrée libre

De et avec :

Isabelle Morin, pianiste, chanteuse, compositrice

Massimo Trasenten, percussioniste, chanteur

De l’Araignée au Zèbre, tous les z’animaux du monde chantent un drôle d’alphabet ! Mais quels sont ces mots aux accents rigolos qu’ils croisent : crescendo, métronome, staccato et gamme de do ? Du pingouin sur la banquise qui joue la Lettre à Elise à la raie manta qui fait des régimes pour plaire à son gars, du serpent fakir qui pousse des soupirs au wapiti qui veut voir du pays : toi aussi, entre dans la ronde et pars à la découverte du langage musical !

Salle Le Capitole 14 rue Laurent Bonnemant, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

musique Spectacle

Conservatoire du Pays d’Arles