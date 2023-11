Un violoncelle dans l’espace Salle Le Capitole Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Un violoncelle dans l'espace Vendredi 17 novembre, 18h00 Salle Le Capitole Entrée libre De et avec :

Isabelle Morin & le Collectif Artisis

Chansons originales de Salima Drider, Isabelle Morin & Juliette Roses

« Un portrait de famille en 2090… Un violoncelle dans l'espace narre l'histoire de Rose Orso le Guennec alors que celle-ci s'apprête à traverser la galaxie pour rejoindre son père Anzhelez Orso, un éminent scientifique qu'elle n'a jamais connu qui habite sur l'étoile Beta Ophuichi… Salle Le Capitole 14 rue Laurent Bonnemant, Arles

