Concert Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy Concert Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy, 17 décembre 2023, Mazet-Saint-Voy. Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 Les Tambours de Genêts, accompagnés par Jacqueline Giacomini et les Jack’s Angels, vous invitent à leur concert..

Salle Le Calibert

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Code postal 43520

