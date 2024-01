AVANTS WAROCH 2024 : Concert de musique Cubaine salle le Cairn Larmor-Baden Catégories d’Évènement: Larmor-Baden

AVANTS WAROCH 2024 : Concert de musique Cubaine salle le Cairn Larmor-Baden, 9 février 2024, Larmor-Baden. AVANTS WAROCH 2024 : Concert de musique Cubaine Vendredi 9 février, 20h00 salle le Cairn Gratuits pour les scolaires et une entrée au chapeau pour les adultes

Fin : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T23:00:00+01:00 Concert de musique Cubaine avec le Duo Dosnoma Les avants Waroch consistent à des rencontres/spectacles de jeunes publics sur la journée et concerts tous publics le soir.

Concert de musique Cubaine avec le Duo Dosnoma Les avants Waroch consistent à des rencontres/spectacles de jeunes publics sur la journée et concerts tous publics le soir.

Nous abordons la culture traditionnelle bretonne innovante ancrée dans son temps, mais aussi d'autres cultures du monde tels que les musiques de Cuba, d'Irlande, ou d'ailleurs ! salle le Cairn 3 Rue de Pen Lanic, 56870 Larmor-Baden

