Breizh au Galo Salle Le Borgne, Pluvigner (56) Breizh au Galo Salle Le Borgne, Pluvigner (56), 23 septembre 2023, . Breizh au Galo Samedi 23 septembre, 17h00 Salle Le Borgne, Pluvigner (56) 8 17h00: Rando chantée 19h00: Apéro musical 20h30: Fest Noz source : événement Breizh au Galo publié sur AgendaTrad Salle Le Borgne, Pluvigner (56) 18C Rue Mchal Leclerc

Détails
Lieu
Salle Le Borgne, Pluvigner (56)
Adresse
18C Rue Mchal Leclerc
Salle Le Borgne, 56330 Pluvigner, France

