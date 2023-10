Journée intergénérationnelle – ARSEPT Auvergne Salle Laurent Grillet – Dompierre-sur-Besbre – Journée intergénérationnelle Dompierre-sur-Besbre Catégories d’Évènement: Allier

Dans le cadre de la Charte des ainés du territoire Entre'Allier Besbre et Loire, l'ARSEPT Auvergne a souhaité mettre en place une Journée intergénérationnelle : Gratuite et ouverte à partir de 55 ans.

Programme : 9h00 : Pot d’accueil

10h00 : Projection du Film «Quand tu seras grand» réalisé par Andréa Bescond et Eric Métayer avec l’acteur Vincent Macaigne + Temps d’échange sur le Film

12h00 : Repas offert par l’ARSEPT Auvergne

13h00 : Escape Game

Exposition sur le regard intergénérationnel à découvrir tout au long de la journée. Salle Laurent Grillet – Dompierre-sur-Besbre – Journée intergénérationnelle Route de Vichy, 03290 Dompierre-sur-Besbre

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T16:00:00+02:00

