Broadway symphonique, concert du nouvel an Salle Lauga Bayonne, 14 janvier 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Placé sous la baguette du chef Victorien Vanoosten et accompagné du chanteur crooner Gead Mulheran et du Big Band Brass de Dominique Rieux, l’Orchestre du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra propose un grand show symphonique pour une immersion à Broadway. The show must go on !

Direction : Victorien Vanoosten

Voix : Gead Mulheran

Avec le Big Bang Brass de Dominique Rieux et l’Orchestre du Pays Basque.

2024-01-14 fin : 2024-01-14 . EUR.

Salle Lauga

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Under the baton of conductor Victorien Vanoosten and accompanied by crooner Gead Mulheran and Dominique Rieux?s Big Band Brass, the Orchestre du Pays Basque ? Iparraldeko Orkestra puts on a grand symphonic show for a Broadway-style immersion. The show must go on!

Conductor: Victorien Vanoosten

Vocals: Gead Mulheran

With Dominique Rieux’s Big Bang Brass and the Orchestre du Pays Basque

Bajo la batuta del director Victorien Vanoosten y acompañada por el cantante Gead Mulheran y la Big Band Brass de Dominique Rieux, la Orquesta del País Vasco ? Iparraldeko Orkestra ofrecerá un gran espectáculo sinfónico para una inmersión al estilo de Broadway. ¡El espectáculo debe continuar!

Director: Victorien Vanoosten

Voces: Gead Mulheran

Con Big Bang Brass de Dominique Rieux y la Orquesta del País Vasco

Unter der Leitung des Dirigenten Victorien Vanoosten und in Begleitung des Sängers und Crooners Gead Mulheran sowie der Big Band Brass von Dominique Rieux wird das Orchester des Baskenlandes ? Iparraldeko Orkestra eine große symphonische Show, um in den Broadway einzutauchen. The show must go on!

Leitung: Victorien Vanoosten

Stimme: Gead Mulheran

Mit der Big Bang Brass von Dominique Rieux und dem Orchester des Baskenlandes

