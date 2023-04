Deluxe: Moustache gracias Salle Lauga, 28 avril 2023, Bayonne .

Bayonne ,Pyrénées-Atlantiques ,

Deluxe: Moustache gracias

Avenue Paul Pras Salle Lauga Bayonne Pyrénées-Atlantiques Salle Lauga Avenue Paul Pras

2023-04-28 – 2023-04-28

Salle Lauga Avenue Paul Pras

Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

.

Toujours plus déjanté et coloré! Depuis la sortie de Stachelight en 2016, les six complices Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé et Liliboy ont fait vibrer et danser les mélomanes -plus de 500 fois en France – des Francofolies au Printemps de Bourges en passant par les Vieilles Charrues – et dans le monde entier (Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, RoyaumeUni, Chine, USA, Australie…). Le sextet, qui oscille énergiquement entre funk, soul et hiphop, a dévoilé en mars 2022 son nouvel opus, Moustache Gracias. Sa venue à Bayonne s’inscrit dans la tournée des Zéniths ! Sur scène, on retrouve des costumes toujours plus chamarrés et brillants au service d’un show explosif. Sans oublier cette emblématique moustache qui sera une fois de plus mise à l’honneur.

Salle Lauga Avenue Paul Pras Bayonne

