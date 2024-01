IRISH CELTIC SALLE LAUGA Bayonne, mardi 16 avril 2024.

Irish Celtic – Spirit of Ireland, le mardi 16 avril 2024 à 20h.Cap sur l’Irlande !Des chorégraphies enlevées, des claquettes explosives, des musiques entraînantes… 1 million de spectateurs à travers le monde.Découvrez l’histoire de Paddy, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis plusieurs décennies. Il est sur le point de le léguer à son fils Diarmuid, mais ce dernier, fainéant et insouciant, préfère danser que de servir de la bonne « Guinness » ou « l’alcool de vie » (Whisky) aux clients du Irish Celtic Bar. Avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire et la culture de son pays.Pendant près de deux heures, dans le décor de son pub, Paddy, entre deux verres, va lui conter son histoire, celle de l’île d’émeraude et de ses légendes, cette histoire qui a fait de la danse un principe, un mode de vie à travers les générations.Direction artistique : Tohy GoughChorégraphie : Denise Flynn et Jim MurrihyDirection musicale : Anthon DavisProduction : Indigo Productions

Tarif : 27.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-04-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE LAUGA Avenue Paul Pras 64100 Bayonne 64