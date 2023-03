LA RONDE DES ARTISANS Salle L’Atelier Philippsbourg Philippsbourg Catégories d’Évènement: Moselle

Philippsbourg

LA RONDE DES ARTISANS Salle L’Atelier, 23 avril 2023, Philippsbourg Philippsbourg. LA RONDE DES ARTISANS 8 Route de Baerenthal Salle L’Atelier Philippsbourg Moselle Salle L’Atelier 8 Route de Baerenthal

2023-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-23 18:00:00 18:00:00

Salle L’Atelier 8 Route de Baerenthal

Philippsbourg

Moselle Philippsbourg . Les artisans fêtent le printemps ! Au programme : marché artisanal et démonstration de leurs savoirs-faire ainsi que des animations et jeux.

Buvette et restauration sur place. asso-philippsbourgpp@ik.me Salle L’Atelier 8 Route de Baerenthal Philippsbourg

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Philippsbourg Autres Lieu Philippsbourg Adresse Philippsbourg Moselle Salle L'Atelier 8 Route de Baerenthal Ville Philippsbourg Philippsbourg Departement Moselle Tarif Lieu Ville Salle L'Atelier 8 Route de Baerenthal Philippsbourg

Philippsbourg Philippsbourg Philippsbourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/philippsbourg philippsbourg/

LA RONDE DES ARTISANS Salle L’Atelier 2023-04-23 was last modified: by LA RONDE DES ARTISANS Salle L’Atelier Philippsbourg 23 avril 2023 8 Route de Baerenthal Salle L'Atelier Philippsbourg Moselle Moselle Philippsbourg Salle L'Atelier Philippsbourg

Philippsbourg Philippsbourg Moselle