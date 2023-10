Répétition publique de « Circé » – Cie À contrepoil du sens à l’Arsénic Salle L’Arsénic Gindou, 11 novembre 2023, Gindou.

Gindou,Lot

Matthieu Hocqemiller, chorégraphe, cherche à représenter le sexuel comme puissance de réparation, de consolation, d’expérience et de devenir..

2023-11-11 19:00:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

Salle L’Arsénic

Gindou 46250 Lot Occitanie



Matthieu Hocqemiller, choreographer, seeks to represent the sexual as a power of reparation, consolation, experience and becoming.

Matthieu Hocqemiller, coreógrafo, busca representar lo sexual como poder de reparación, consuelo, experiencia y devenir.

Der Choreograf Matthieu Hocqemiller versucht, das Sexuelle als Kraft der Wiedergutmachung, des Trostes, der Erfahrung und des Werdens darzustellen.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Cazals-Salviac