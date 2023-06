Gala de danse de l’Atelier Danse de Marminiac Salle l’Arsénic Gindou, 17 juin 2023, Gindou.

Gindou,Lot

L’Atelier Danse de Marminiac vous présente son gala de fin d’année, spectacle de danse mêlant plusieurs variétés de musiques et de danses..

2023-06-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-17 22:30:00. .

Salle l’Arsénic

Gindou 46250 Lot Occitanie



The Atelier Danse de Marminiac presents its end of year gala, a dance show mixing several varieties of music and dance.

El Taller de Danza de Marminiac presenta su gala de fin de año, un espectáculo de danza que mezcla diversas variedades de música y bailes.

Das Atelier Danse de Marminiac präsentiert Ihnen seine Gala zum Jahresende, eine Tanzshow, die verschiedene Musik- und Tanzvarianten miteinander verbindet.

