Festival Tousco – Benjamin Melia « L’esprit du lieu » Salle Lantelme, La Celle (83), 10 novembre 2023, .

Festival Tousco – Benjamin Melia « L’esprit du lieu » Vendredi 10 novembre, 20h30 Salle Lantelme, La Celle (83) Gratuit

Benjamin Melia « L’esprit du lieu »

Concert gratuit – La Celle (salle Lantelme)

Première partie par les élèves du conservatoire de la Provence Verte.

Buvette et petite restauration sur place à partir de 19h.

« L’esprit du lieu »

Je souhaite vous faire entendre les airs dont je suis fait ; les airs qui m’accompagnent depuis toujours ; ceux qui refleurissent quand les vents sont favorables. Entre respect des styles de répertoire et mon idée de la tradition, je me suis joyeusement frayé un chemin pour y déposer ma sensibilité artistique.

L’intimité du solo m’a ramené à la boulangerie familiale de mon enfance dont l’arrière-boutique fut mon lieu matriciel. Un lieu d’où, filtré par le bruit du commerce et l’agitation de la rue, le son du fifre et du tambourin viendra me cueillir, probablement un jour de Bravade…

source : événement Festival Tousco – Benjamin Melia « L’esprit du lieu » publié sur AgendaTrad

Salle Lantelme, La Celle (83) Salle Lantelme

Salle Lantelme, 83170 La Celle, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45752 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T00:30:00+01:00

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T00:30:00+01:00

stage alsace