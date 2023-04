Spectacle en breton Salle Lan Inizan Plounévez-Lochrist Catégories d’Évènement: Finistère

Spectacle en breton Salle Lan Inizan, 16 avril 2023, Plounévez-Lochrist. Spectacle en breton Dimanche 16 avril, 15h00 Salle Lan Inizan Entrée gratuite Avec notamment Goulc’han Kervella, Marc Paugam…

Organisé par Spered Gwinevez Salle Lan Inizan rue des Acacias 29430 Plounevez-Lochrist Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 35 02 08 »}, {« type »: « email », « value »: « jakezgwinevez@yahoo.com »}]

