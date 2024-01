Loto Salle lamouroux Murviel-lès-Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Loto
Salle lamouroux Murviel-lès-Montpellier, 14 janvier 2024, Murviel-lès-Montpellier.

Loto
Dimanche 14 janvier, 14h30
Salle lamouroux

Début : 2024-01-14T14:30:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T14:30:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00 Loto du comité des fêtes. À la salle lamouroux à partir des 14h30.

20 quines, 2 cartons pleins, une consolante et une pitchoun.

Salle lamouroux
5 rue des lavoirs
Murviel-lès-Montpellier 34570
Hérault
Occitanie
Cdfmurviel@outlook.fr
0622240707

