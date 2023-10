Exposition : Art’en Hiver Salle l’Amassada Miramont-de-Guyenne, 24 novembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez découvrir, durant cette exposition organisée par l’association Radh’art, différents styles artistiques tels que peinture, sculpture, céramique, broderie, écriture… Vous admirez des œuvres créées par des artistes passionnés, une manière d’ouvrir son esprit à l’Art dans toute sa généralité..

2023-11-24 fin : 2023-12-10 . EUR.

Salle l’Amassada rue Martignac

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover, during this exhibition organized by the Radh’art association, different artistic styles such as painting, sculpture, ceramics, embroidery, writing… Admire works created by passionate artists, a way of opening your mind to Art in all its generality.

Venga a descubrir diferentes estilos artísticos como la pintura, la escultura, la cerámica, el bordado y la escritura en esta exposición organizada por la asociación Radh’art. Admire las obras creadas por artistas apasionados, una forma de abrir su mente al Arte en toda su diversidad.

Entdecken Sie während dieser von der Vereinigung Radh’art organisierten Ausstellung verschiedene Kunststile wie Malerei, Bildhauerei, Keramik, Stickerei, Schriftstellerei usw. Sie bewundern Werke, die von leidenschaftlichen Künstlern geschaffen wurden, eine Art, seinen Geist für die Kunst in all ihrer Allgemeinheit zu öffnen.

