Soirée flamenco aux Arques Salle l’Alambic Les Arques, 2 décembre 2023, Les Arques.

Les Arques,Lot

La Ruche des Arques vous convie à une soirée flamenco en compagnie de Tiano Parailloux, à la guitare, et de Fiona Petot, danseuse de talent. Profitez de l’ambiance enflammée de cette performance, agrémentée de sangria et de tapas offerts. Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de musique et de danse Flamenco !.

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle l’Alambic

Les Arques 46250 Lot Occitanie



La Ruche des Arques invites you to an evening of flamenco with guitarist Tiano Parailloux and talented dancer Fiona Petot. Enjoy the fiery ambience of this performance, complete with complimentary sangria and tapas. An unmissable event for lovers of Flamenco music and dance!

La Ruche des Arques le invita a una velada de flamenco con el guitarrista Tiano Parailloux y la talentosa bailarina Fiona Petot. Disfrute del ardiente ambiente de este espectáculo, acompañado de sangría y tapas. Una cita ineludible para los amantes de la música y el baile flamencos

La Ruche des Arques lädt Sie zu einem Flamenco-Abend mit Tiano Parailloux an der Gitarre und Fiona Petot, einer talentierten Tänzerin, ein. Genießen Sie die feurige Atmosphäre dieser Aufführung, die durch eine kostenlose Sangria und Tapas abgerundet wird. Ein Muss für alle Liebhaber von Flamenco-Musik und -Tanz!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Cazals-Salviac