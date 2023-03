Vide-grenier en salle au Triolo Salle Lahousse Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Vide-grenier en salle au Triolo Salle Lahousse, 2 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Vide-grenier en salle au Triolo Dimanche 2 avril, 08h00 Salle Lahousse Entrée libre Vide-grenier dans la salle de sport Lahousse

Rue de la Tradition (face à la piscine du Triolo) Inscriptions Samedi 25 mars 2023 10h–12h

au LCR des Tailleurs. 5 € l’emplacement de 1,80 m

Organisation : APE école primaire Toulouse-Lautrec Salle Lahousse Rue de la Tradition, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ape.tl@laposte.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T08:00:00+02:00 – 2023-04-02T13:30:00+02:00

