Le Petit Prince Salle Lafage Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.

Le Petit Prince Samedi 16 décembre, 17h00 Salle Lafage Entrée libre dans la limite des places disponibles

D’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry

Ce soir, Macora et Léo veulent retrouver les aventures du Petit Prince et ouvrent le livre. Les voilà partis dans une autre dimension : étoiles, planètes, personnages farfelus. Autant de choses qui les questionnent, les amusent, les attristent : ne pas être orgueilleux et seul comme le Roi ! Ni égoïste comme la Rose ! Mais choisir comment on sera quand on sera grands ?!

Salle Lafage 2 rue Lafage 31000 toulouse Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

© Lesmillebras