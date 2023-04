Archéologie en Bourbonnais, conférence les fouilles de l’A79 : un village carolingien au bord de l’Allier Salle La Vivert Toulon-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Toulon-sur-Allier

Archéologie en Bourbonnais, conférence les fouilles de l’A79 : un village carolingien au bord de l’Allier Salle La Vivert, 20 avril 2023, Toulon-sur-Allier . Toulon-sur-Allier ,Allier , Archéologie en Bourbonnais, conférence les fouilles de l’A79 : un village carolingien au bord de l’Allier Le bourg Salle La Vivert Toulon-sur-Allier Allier Salle La Vivert Le bourg

2023-04-20 – 2023-04-20

Salle La Vivert Le bourg

Toulon-sur-Allier

Allier . Un village carolingien au bord de l’Allier. Par Agata Poirot, Archeodunum. Salle La Vivert Le bourg Toulon-sur-Allier

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Toulon-sur-Allier Autres Lieu Toulon-sur-Allier Adresse Toulon-sur-Allier Allier Salle La Vivert Le bourg Ville Toulon-sur-Allier Departement Allier Tarif Lieu Ville Salle La Vivert Le bourg Toulon-sur-Allier

Toulon-sur-Allier Toulon-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulon-sur-allier /

Archéologie en Bourbonnais, conférence les fouilles de l’A79 : un village carolingien au bord de l’Allier Salle La Vivert 2023-04-20 was last modified: by Archéologie en Bourbonnais, conférence les fouilles de l’A79 : un village carolingien au bord de l’Allier Salle La Vivert Toulon-sur-Allier 20 avril 2023 Allier Le bourg Salle La Vivert Toulon-sur-Allier Allier Salle La Vivert Toulon-sur-Allier

Toulon-sur-Allier Allier