Magie et mentalisme : Les clairvoyantes Salle la Vivaroise, 17 mai 2023, Vivier-au-Court.

« Je voulais savoir ce que les voyantes voyaient. Je voulais savoir si ce que les voyantes voyaient était différent de ce que les autres personnes voient ». Partons collectivement en quête des capacités étranges de celles et ceux qui voient dans l’avenir ou le passé. Que voient-ils? Perçoivent-ils d’une autre manière le temps et l’espace ? Agissent-ils dessus ? Entre écriture contemporaine, magie d’objet et mentalisme, Les Clairvoyantes est un spectacle magique immersif et participatif sur d’autres façons de percevoir le réel ….

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 . EUR.

Salle la Vivaroise

Vivier-au-Court 08440 Ardennes Grand Est



« I wanted to know what the psychics were seeing. I wanted to know if what psychics see is different from what other people see. Let’s collectively go in search of the strange abilities of those who see into the future or the past. What do they see? Do they perceive time and space in a different way? Do they act on it? Between contemporary writing, object magic and mentalism, Les Clairvoyantes is an immersive and participative magic show about other ways of perceiving reality?

« Quería saber lo que vieron los videntes. Quería saber si lo que ven los psíquicos es diferente de lo que ven otras personas. Vayamos colectivamente en busca de las extrañas habilidades de quienes ven el futuro o el pasado. ¿Qué ven? ¿Perciben el tiempo y el espacio de forma diferente? ¿Actúan en consecuencia? Entre la escritura contemporánea, la magia de objetos y el mentalismo, Les Clairvoyantes es un espectáculo de magia inmersiva y participativa sobre otras formas de percibir la realidad?

« Ich wollte wissen, was die Wahrsagerinnen sehen. Ich wollte wissen, ob das, was die Seherinnen sehen, anders ist als das, was andere Menschen sehen. Machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach den seltsamen Fähigkeiten von Menschen, die in die Zukunft oder die Vergangenheit sehen können. Was sehen sie? Nehmen sie Zeit und Raum auf andere Weise wahr? Nehmen sie Einfluss darauf? Zwischen zeitgenössischem Schreiben, Objektmagie und Mentalismus ist Les Clairvoyantes eine immersive und partizipative Zaubershow über andere Arten, die Realität wahrzunehmen

