Théâtre « en deça de la face cachée de l’invisible » Salle La Varenne Messei, 23 septembre 2023, Messei.

Messei,Orne

Spectacle théâtral mis en scène par Philippe FATUS et Jack Chauveau.

plus d’infos prochainement.

2023-09-23 21:00:00 fin : 2023-09-23 . .

Salle La Varenne

Messei 61440 Orne Normandie



Theatrical show directed by Philippe FATUS and Jack Chauveau.

more info soon

Espectáculo teatral dirigido por Philippe FATUS y Jack Chauveau.

más información pronto

Theaterspektakel, inszeniert von Philippe FATUS und Jack Chauveau.

weitere Informationen in Kürze

Mise à jour le 2023-09-14 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité