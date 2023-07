Découverte de la sophrologie Salle « La Taupinière » Jarnages, 11 juillet 2023, Jarnages.

Jarnages,Creuse

Venez découvrir la sophrologie. Places limitées et sur inscription obligatoire.

15€ par personne, par séance. Dès 16 ans.

Sophrologue certifiée, coach professionnelle certifiée et énergéticienne.

Disponible à Jarnages et aux environs. En visio dans toute la France..

2023-07-11 fin : 2023-07-12 20:00:00. EUR.

Salle « La Taupinière »

Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and discover sophrology. Places limited and registration required.

15? per person, per session. From age 16.

Certified sophrologist, certified professional coach and energy therapist.

Available in Jarnages and surrounding area. By videoconference throughout France.

Venga a descubrir la sofrología. Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse.

15? por persona y sesión. A partir de 16 años.

Sofrologa diplomada, coach profesional diplomada y terapeuta energética.

En Jarnages y alrededores. Por videoconferencia en toda Francia.

Kommen Sie und entdecken Sie die Sophrologie. Begrenzte Plätze und Anmeldung erforderlich.

15? pro Person und Sitzung. Ab 16 Jahren.

Zertifizierte Sophrologin, zertifizierter professioneller Coach und Energetikerin.

Verfügbar in Jarnages und Umgebung. Per Videokonferenz in ganz Frankreich.

Mise à jour le 2023-07-01 par Creuse Confluence Tourisme