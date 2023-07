Thé dansant Salle la source Évaux-les-Bains Catégories d’Évènement: Creuse

Évaux-les-Bains Thé dansant Salle la source Évaux-les-Bains, 23 septembre 2023, Évaux-les-Bains. Évaux-les-Bains,Creuse Thé dansant avec orchestre organisé par France Alzheimer Creuse

Salle la source.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Salle la source

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Tea dance with orchestra organized by France Alzheimer Creuse

Salle la source Baile del té con orquesta organizado por France Alzheimer Creuse

Salle la source Tanztee mit Orchester, organisiert von France Alzheimer Creuse

Mise à jour le 2023-06-28 par Creuse Confluence Tourisme

