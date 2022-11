Balèti Occitan Salle La seynoise, La Seyne-sur-Mer (83)

Balèti Occitan Salle La seynoise, La Seyne-sur-Mer (83), 21 janvier 2023, . Balèti Occitan Samedi 21 janvier 2023, 16h00 Salle La seynoise, La Seyne-sur-Mer (83)

gratuit

avec Bagalenti & Chapacan Salle La seynoise, La Seyne-sur-Mer (83) 4, Boulevard Charles Gounod Salle La seynoise, 83500 La Seyne-sur-Mer, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39173 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] de 16h à 19h scène ouverte (inscription obligatoire: 06 19 31 17 94) de 20h à 23 h balèti avec : « CAPIAN » et « BAGALENTI & CHAPACAN » Repas sorti du sac Entrée gratuite source : événement Balèti Occitan publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T16:00:00+01:00

2023-01-21T19:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle La seynoise, La Seyne-sur-Mer (83) Adresse 4, Boulevard Charles Gounod Salle La seynoise, 83500 La Seyne-sur-Mer, France Age maximum 110 lieuville Salle La seynoise, La Seyne-sur-Mer (83)

Salle La seynoise, La Seyne-sur-Mer (83) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//