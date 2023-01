Le petit Georges Salle la Seine, 28 février 2023, Tourville-la-Rivière.

Gratuit – Réservation conseillée – Dès 8 ans

Spectacle de Cholbiz, proposé dans le cadre du Festival le Fil, arts de la marionnette.

Salle la Seine Place de la commune de Paris, Tourville Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie

C’est l’histoire du petit Georges, né le 22 octobre 1921 à Cette (qui deviendra Sète en 1928), de son enfance méditerranéenne à sa rencontre en 1952 avec Jacques Canetti qui lui fera enregistrer son premier disque et rencontrer le succès. On découvre la jeunesse de Georges Brassens dans une maison où la chanson est omniprésente, puis sa montée à Paris, le service du travail obligatoire en Allemagne pendant la guerre et la désertion, et enfin la « planque » à Paris et les années de dèche.

Les marionnettistes manipulent, Boule, joue et chante des chansons originales. L’univers graphique de Richard Destandau et son théâtre d’ombres habitent la scène en créant des tableaux vivants dans l’alternance de scènes narratives et de chansons.



