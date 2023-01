Mishky Salle la Seine Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière

Mishky Salle la Seine, 25 février 2023, Tourville-la-Rivière. Mishky Samedi 25 février, 19h00 Salle la Seine

Gratuit – Réservation conseillée – Dès 4 ans

Spectacle de la Compagnie La Malette, proposé dans le cadre du Festival le Fil, arts de la marionnette. Salle la Seine Place de la commune de Paris, Tourville Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie Ce spectacle est librement inspiré d’une légende de l’Altiplano, dans la cordillère des Andes. Depuis des générations, les carapaces des tatous sont transformées en instruments magnifiques : les charangos. Mishky refuse cette fatalité qui pèse sur sa famille et décide de braver son destin.

Marionnettes, musiques et décors sont des compositions contemporaines inspirées des folklores et traditions de la Cordillère des Andes, ambiance « cartoonesque » assurée.

