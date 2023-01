Ti Soon Salle la Seine Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière

Ti Soon Salle la Seine, 20 février 2023, Tourville-la-Rivière. Ti Soon Lundi 20 février, 10h00, 16h00 Salle la Seine

Gratuit – Réservation conseillée – Dès 18 mois

Spectacle de la Compagnie Le Vent des Forges, proposé dans le cadre du Festival le Fil, arts de la marionnette. Salle la Seine Place de la commune de Paris, Tourville Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie C’est une histoire ordinaire : celle d’un petit enfant qui se sépare pour la première fois de ses parents et celle d’une nounou qui l’aide à vivre et à passer ce moment difficile. Transposé dans un univers imaginaire, le spectacle plonge le spectateur au cœur de la question de l’attachement et de la séparation. Le lien qui unit l’enfant et l’adulte s’étire, se déchire, se répare, de l’un à l’autre, l’un pour l’autre. Une création rythmique et poétique où l’argile se métamorphose, légère et aérienne, au gré des situations jouées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T10:00:00+01:00

2023-02-20T17:30:00+01:00

