Concert Home Made Salle La Rhue Jumilhac-le-Grand, 2 décembre 2023, Jumilhac-le-Grand.

Jumilhac-le-Grand,Dordogne

Pensez U2, The Police, Led Zeppelin… Nouvel ovni sur la scène rock de Nouvelle Aquitaine, basé sur le duo Dylan & Carl, Home Made est un groupe de compositions faites maison en Dordogne comprenant 3 musiciens.

Repas-concert : 19h30

Concert : 21h.

Salle La Rhue rhue

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Think U2, The Police, Led Zeppelin? A new UFO on the New Aquitaine rock scene, based on the duo Dylan & Carl, Home Made is a 3-piece band of homemade compositions from the Dordogne.

Meal and concert: 7:30pm

Concert: 9pm

¿Piensas en U2, The Police, Led Zeppelin? Nuevo OVNI de la escena rockera de Nueva Aquitania, basado en el dúo Dylan & Carl, Home Made es un grupo de 3 piezas de composiciones caseras de la Dordoña.

Comida y concierto: 19.30 h

Concierto: 21.00 h

Denken Sie an U2, The Police, Led Zeppelin? Home Made ist ein neues UFO in der Rockszene von Nouvelle Aquitaine, das auf dem Duo Dylan & Carl basiert. Die Band Home Made besteht aus drei Musikern, die in der Dordogne hausgemachte Kompositionen schreiben.

Essen und Konzert: 19.30 Uhr

Konzert: 21 Uhr

